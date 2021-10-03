110年國慶即將到來，外交部特別製作「2021，台灣有你」，不過影片一開始的「玉山主峰」空拍畫面，卻被發現誤用瑞士阿爾卑斯山區的畫面，外交部緊急修正並重新上架影片，製作單位也對此發出道歉聲明。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友對此感到十分傻眼，並酸連玉山都會認錯，是哪門子愛台灣？

針對國慶影片出包，外交部發言人崔靜麟表示，有關熱心民眾於本月2日反映，今年國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面疑似誤植為瑞士的阿爾卑斯山一事，為避免任何誤會及加強辨識度，外交部已經替換其他不同的玉山主峰畫面，並於同一天(2日)完成全面更新國慶影片相關畫面，以及13種語言版本的影片。

負責製作的阿賴耶電影有限公司今(3日)也發出道歉聲明表示，製作團隊在整理數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士阿爾卑斯山區空拍影像，與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植。

此事也在PTT上引發網友熱議，不少網友紛紛表示，「這樣也能搞錯，真棒」、「網路時代還敢這樣玩」、「到底有哪樣可以不出錯？」、「會不會太扯」、「推給外包，外交部都不用驗收？」。

還有些網友則忍不住直言，連玉山都會認錯，怎麼好意思說自己愛台灣，「連玉山都會認錯，叫什麼愛台灣？」、「這就是愛台灣的民進黨，連玉山都不認識」、「整天在愛台灣，但連玉山長怎樣都不知到」、「愛台灣愛到連玉山都不知道」、「玉山都不知道，笑死」。