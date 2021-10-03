屏東一對夫妻阿明與小月(化名)分居多年，阿明某天收到一張小學的入學通知書，可是夫妻倆已分居多多怎會有女兒？覺得事情有異報警追查，沒想到竟查出小月分居期間發生婚外情，還與小王偷偷生下1名女嬰，小王還假冒他的身分簽名，辦理出生登記同意從母姓，阿明驚覺自己綠帽戴了6年，氣得對小月與小王提告，法官審理後，依偽造文書罪嫌，將2人分別判處3個月與2個月徒刑。

據了解，阿明與小月結婚多年，但婚後感情不睦，小月於是搬離住處，沒想到小月卻在2人存在婚姻存續狀態下，並與小王於2013年間產下1名女嬰，小月當時為了替女兒報戶口，小王就到戶政事務所，偽簽丈夫阿明署名，將女童的生父登記為阿明，並同意女童從母姓。

豈料，女童6年後屆就學齡，阿明卻收到一張入學通知書，覺得不對勁，就前往戶政事務所查詢，竟查妻子在外面與小王生下1女，崩潰自己綠帽戴了6年，氣得直接報警提告。

法院審理時，小月與小王小坦承不諱，法官最終依偽造文書罪嫌，判小月3個月有期徒刑，小王判決2個月徒刑，均得易科罰金，可上訴。