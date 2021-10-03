新北市推動主要道路整建維護立面修繕示範工程，敲除即將掉落磁磚及外觀改造，第一階段已展現成果，住戶喜迎「新家」之餘，更提供自家建物牆面為政策宣傳作為回饋。新北市府啟動第二階段擴大受理民間申請，藉由建立示範，讓民眾了解都更不僅只有重建，整建維護也可以改善公共安全、居住環境及美化市容景觀。

都市更新處長張壽文表示，第一階段完工後住戶表示有感，除了市容變美了，也不用再擔心會「天外飛來一磚」，凸顯公共安全重要性。

張壽文也說，住戶配合市府都市更新政策及全運會活動，提供建物牆面宣傳做為回饋，其中有3處示範標的外牆下周三起配合全運會宣傳，讓市府能夠進行政策推廣，由政府及民間共同合作，讓老屋也能有新用途，合力讓新北市變得更美更好。

都更處表示，市府已啟動第二階段「新北市受理民間申請都市更新示範街道環境改善計畫」，由原先政府主導的板橋區縣民大道周邊，擴大示範到本市8條主要道路或古蹟周邊道路，建立更多示範軸帶，促成區域性環境改善，目前已有兩案送件申請，申請時間至明年12月31日止。

市府未來將視情形辦理第三階段示範環境改善工程，屆時將評估以三大指標如規模指標、區位指標、環境及違章處理指標通盤考量，依申請案件指標分數高低，給予不同比例補助額度，加強建築物參與的公益性及環境貢獻度。

都市更新處表示，新北市老舊房屋常伴隨有磁磚剝落、外牆老化漏水等問題，都更三箭政策優化主要街道兩側環境，並由市府出資設計及施工辦理立面修繕工程。第一階段示範計畫已完成4處示範標的、1處施工中，敲除190平方公尺即將磁磚剝落的牆面進行填補、3672平方公尺防水面料塗佈及管線整理。除了長期推動重建以外，整建維護也能提升居住安全。

第二階段擴大受理民間申請，只要符合計畫資格及實施範圍，且完成社區意願整合，即可向市府申請示範計畫，由市府出資進行設計及施工。