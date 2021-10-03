台東縣關山義消分隊3日模擬傷者摔落山谷中的山域救援訓練。（蔡旻妤攝）

台東縣關山義消分隊3日模擬傷者摔落山谷中的山域救援訓練，關山鎮環鎮自行車道上午出現許多正架設救援裝備的消防人員，演練情況逼真引發行經民眾圍觀，關山義消分隊表示，正在模擬傷者摔落山谷中的山域救援訓練。

義消人員抵達現場後，先勘查周遭環境再利用繩索、鉤環、救助吊帶等裝備將受困者救出。由於模擬演練非常逼真，現場一度吸引許多路過的民眾圍觀。由於縱谷地區擁有中央山脈及海岸山脈等，尤其嘉明湖、轆轆溫泉絕美景色，吸引許多遊客慕名前來。

行政院宣布山林開放政策實施後，許多人開始挑戰高山體驗峻美叢林，伴隨出入人數的增加，山域救援出勤次數也逐年提高。台東縣消防局關山消防分隊特地利用義消定訓的時間規畫山域救助專業訓練，課程並介紹山域相關如高山症、熱急症、冷急症、台灣6大常見毒蛇等處置。

義消除了瞭解山脈救援必須克服的課題外，也分批操作救援背負技巧和PAC攜帶型加壓袋的操作方式。關山義消分隊周福安分隊長表示，雖然目前台東縣消防局已有山域救援的專責隊成立，但有時還是需要義消人力的支援協助；關山義消分隊為了因應救援需要和人員安全性，規畫課程訓練，期盼在日後勤務發生時，能在最短時間成功完成救人行動，也呼籲民眾前往山林應結伴同行及考量體力負荷。