民眾夯追劇，影視作品拍攝需求越來越多，但封街怎麼申請？警察制服、警用巡邏車怎麼借？新北市協助影視拍攝與發展中心舉辦「新北協拍劇光燈工作坊－場警篇」，從劇組拍攝時常碰到的警務相關疑難雜症出發，邀請新北市府警察局代表現身說法，與影視劇組人員面對面交流、逐一解答，期待下次影視產業與公部門間的交流，深化新北友善影視產業的可能。

新北市新聞局表示，新北協拍中心今年協助多部影視作品，其中《誰是被害者》、《消失的情人節》及《第三佈局 塵沙惑》中逼真的警局場景、警車與警務人力的支援，讓戲劇更為寫實精采。

工作坊邀在《消失的情人節》中飾演警察，同樣也是該片場景經理的林俞均為主持人分享經驗；新北市政府警察局公共關係室專員林子翔也到場說明，考量制服的個人清潔衛生問題及槍枝的安全性，只能跟劇組說抱歉，但手銬、警用巡邏車只要提出申請，在合理範圍內且配合使用規範，如警車僅能由警員駕駛拍攝，警察單位都很樂意協助。

海山分局埔墘派出所所長詹螢姍表示，警局或派出所空間借用沒有想像中的困難，在不影響警方勤務前提下，只要透過新北協拍中心提出申請需求，都有機會讓警局入鏡，近期將在Netflix的《比悲傷更悲傷的故事》影集版，就成功在土城派出所、清水派出所取景。

新聞局長張愛晶表示，新北市不僅是紀錄片友善城市，更是一座友善所有影視作品的城市。新北協拍中心透過提高公部門場館與資源借用的可能，減少影視劇組來回溝通、舟車勞頓的頻率等，持續提供完善便利的協拍體驗，也歡迎國內、外影視劇組來新北市取景拍攝。