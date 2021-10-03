西勝9月營收月減15.3％ Q3營收持平 13:002021/10/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西勝國際（3625）公告9月營收1.95億元，月減15.3％、年增12.6％，累計營收年增12.98％，西勝樂觀表示，雖然消費市場對NB之需求有所震盪，但電動自行車等ODM產品出貨如預期持續成長。 累計西勝第三季營收達6.24億元，約略與上季相當，年增率為4.03％。 9月股市修正調整 前三季台股基金績效仍逾二成 9月出口續旺 挑戰單月新高 #西勝 #月營收 #年增率 #西勝國際 #累計營收年增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股Q4緊盯四大變數 04:102021/10/03 財經要聞 聚焦三因素 台股拚重返萬七 04:102021/10/03 專題周報 人事異動站 9月24日至9月30日 04:102021/10/03 專題周報 淡海新市鎮「港平營區」舊址 公共工程已順利開工 09:452021/10/03 區域情報-台北 晶心科 接案持續增長 04:102021/10/03 證券．權證 士紙 股價逼近前高 04:102021/10/03 證券．權證 華南金 股價可望上攻 04:102021/10/03 證券．權證 祥碩 明年營運可期 04:102021/10/03 證券．權證 五倍券受惠股 轉型事業有成 網家台蠟 後市看俏 04:102021/10/03 產業特刊 打房換屋族叫苦 貸千萬月多3.6萬 04:102021/10/03 財經焦點 鈊象 產品動能滿檔 04:102021/10/03 證券．權證 財經熱門新聞 陸限電爆產業災難 謝金河：幾乎判了鋼鐵股死刑 - 財經 台南小公司 打入以色列國防設備 竟因為這些不夠強！ - 財經 28兆債務快爆了！「X日」凌遲美國 倒數3周引爆全球股災 - 財經 股市老手預測 台股近期波段高點可能在「這時候」 - 財經 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。