西勝國際（3625）公告9月營收1.95億元，月減15.3％、年增12.6％，累計營收年增12.98％，西勝樂觀表示，雖然消費市場對NB之需求有所震盪，但電動自行車等ODM產品出貨如預期持續成長。

累計西勝第三季營收達6.24億元，約略與上季相當，年增率為4.03％。