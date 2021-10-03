復辦的2021台南全國大專院校運動會，網球項目公開組今天進入最後一天賽程，各項目決賽陸續登場，最早進行的男單金牌戰，國立體大黃琮豪4比6、6比3、6比1力克台灣師大何承叡，首度站上全大運頒獎台最高處。

黃琮豪賽後表示，去年全大運自己沒打好第一輪就出局，賽前立志今年一定要雪恥，平時比較愛硬地球場的他，也一路奮戰奪金，認為進入到第3盤後感覺到有獲勝機會，稍晚他還有男雙銅牌戰要拚。

來自屏東的黃琮豪透露，全大運今年5月因為新冠肺炎疫情升溫暫停舉辦後，自己主要待在家自主訓練，以照顧好身體、練體能為主，他笑說，難得在家待這麼久，也算是另類的充電，接下來打完10月中開幕的全國運動會之後，就要準備出國比賽，首站是埃及賽事。

屈居銀牌的何承叡表示，之前左手腕舊傷復發，狀況不在最佳，上周在彰化的比賽面對過黃琮豪，當時因傷打到一半退賽，他的教練林岱樵補充，何承叡為了替學校在全大運爭取獎牌，9月初結束國外的賽事後特地趕回來，經過隔離檢疫檢疫程序，全大運之前一周才開始打球，出賽就是全力以赴，盡量在單、雙打都替學校帶回獎牌。