台灣生育率全球倒數，根據衛福部統計，50歲以上保母佔全體保母約6成，這些照顧人力退休在即，若不即時補足新血，台灣未來恐面臨沒有保母的情況，彭婉如基金會今(3)日召開記者會，宣布將投入1000萬推動3項保母就業支持計畫，創造保母「宅」經濟，兼顧子女照料與收入。

根據行政院「我國少子女化對策計畫」顯示，2024年0-2歲送托率將從現行15％提高到23％，屆時托育需求量將從目前的4萬9000人大幅增加為6萬8000人，保母人數需求因少子化不減反增。

彭婉如基金會董事長劉毓秀表示，台灣超低生育率已是「癌症末期」，急需保母人力，目前50歲以上保母佔全體保母6成，這些照顧人力退休在即，若不即時補足新血，台灣社會將沒有保母。因此，基金會宣布今年10月起到2023年底，拿出1000萬推動3項保母就業支持計畫，發揮精準醫學的效果，幫助台灣生育率起死回生。

彭婉如基金會執行長王兆慶指出，嬰兒數變少，保母會成為夕陽產業是錯誤的迷思如果現在毫無作為，以現在保母快速退休的狀況，可預見未來3到5年內就會面臨保母人力荒，進一步衝擊育兒家庭的經濟。因此，基金會三項保母就業支持計畫，預計要招募300名保母，提供50個實習機會，補助20個人力招募創新計畫。

其中，將比照勞動部給長照人員的補助，針對穩定就業滿1年的新進保母，發給3萬元就業獎勵金，呼籲行政院不能只看見長照人力的缺口，也要看見保母人力的不足。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，雙薪家庭已成為必然的趨勢，多數人不願意辭職在家照顧小孩，凸顯保母托育的重要性，他期待基金會的人力招募計畫能成功，幫助更多家長順利找到保母。

目前穩定照顧3名托兒的王保母表示，自己育有兩名小孩，疫情期間不用擔心請假就可以照顧自己的小孩，同時又能穩定收入，只要收托2名小孩收入就高於前一份工作，符合「兼顧工作與家庭」的需求，而保母的收托時間彈性且小規模的照顧，較能支持職業父母。