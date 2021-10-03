新北市教育局今年擴大推動「HOPE青少年就學就業關懷計畫」，整合民間資源，協助國中畢業後尚未規畫生涯發展、中途離校等學生找到人生方向。（新北市教育局提供）

新北市患有癲癇重症的瑞瑞（化名）從永平高中國中部畢業後，受自身疾病影響，1年來未升學就業，每日幾乎足不出戶，市府結合友善店家資源，今年擴大推動「HOPE青少年就學就業關懷計畫」，藉由社工幫助，讓端端能在家自學剪輯、拍攝影片，並獲得打工機會，成功找到人生方向。

教育局表示，市府近年來積極推動教育部青年發展署「青少年生涯探索號」專案，去年盤整轄內警政、社政等資源，擴大執行專案計畫，2年內挹注575萬元，協助國中畢業後尚未規畫生涯發展、中途離校等學生找到人生方向，除了提早給予關懷專業支持外，也提供客製化生涯探索課程、職場體驗及津貼、就學就業資源，目前每月已追蹤協助近600名個案。

個案之一的端端，因為在校內向害羞不善表達，又因自身疾病影響，國中畢業後家人擔心他獨自出門無法照料自己，因此久久未升學或就業，在淨化文教基金會社工協助下，他開始在家自學拍攝、剪輯、上傳影片，對自己愈來愈有自信。社工張家銘說，瑞瑞原本都封閉在家中不出門，在家人陪伴下漸漸學會獨立，現在已經可以自己搭捷運到專業音樂工作室兼職，未來他也夢想成為YouTuber拍攝影片，希望體驗更多不一樣的生活。

除了在家自學剪輯、拍攝外，瑞瑞也藉由愛心店家的幫助，順利找到打工機會。張家銘表示，當初因緣認識中和區東港強和牛燒肉店長，將端端的情況告知他後，店長竟一口答應協助。陳店長表示，他曾經經歷國中叛逆不懂事的階段，如今稍有成就，希望回饋社會，雖然這階段的孩子容易受同儕影響無故缺席，但仍會秉持熱忱，繼續耐心陪伴這群青少年。

教育局表示，局處一直積極彙整市府資源及民間力量，協助提供適性轉銜或就業，今年特別製作「HOPE青少年就學就業關懷計畫」宣傳海報發送到轄內國高中，希望傳遞正向訊息，目前計畫第一梯次生涯探索課程預計在10月中旬完成，若學校希望轉介有需求孩子，或有未升學未就業孩子想進一步了解，可撥打淨化文教基金會電話獲得相關資訊與協助。