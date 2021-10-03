台灣高鐵42名員工冒充第三類身分，成功接種第二劑莫德納疫苗，遭外界撻伐，也嚴重傷害公司形象。醫師沈政男認為，為什麼向來被視為「優雅國民」的高鐵員工，要甘冒風險打疫苗，追根究柢，「台灣不僅疫苗不足，連接種規則，都是全世界最複雜」。

沈政男臉書PO文，分享他觀察這幾天新聞的心得，他以好心肝診所幫志工打疫苗為例，加上這次的高鐵員工事件，「台灣新冠疫苗取得與施打早就是一齣荒謬劇，這不過是另一個荒唐橋段。」

沈政男認為，這些人急著打第二劑的原因，是因為他們覺得自己是「莫德納孤兒」，只好自力救濟、甲好逗相報。話鋒一轉，沈政男指出，其實要解決莫德納疫苗荒，最可行的方案就是混打BNT，偏偏指揮中心創全球先例，把BNT優先供青少年注射。

沈政男說，世衛早就建議，應讓高風險族群完整接種疫苗後，行有餘力再讓青少年打，因後者重症率極低；更何況還有引發心肌炎的風險。

至於違規施打的人，為何可以突破預約平台，取得施打資格？沈政男強調，這又跟「台灣疫苗施打順序全世界最複雜」有關，因為沒人搞得清楚，自然給了有心人上下其手的空間。

「從幾個月前的好心肝，一直到這次的高鐵員工，他們原本都是優雅的國民，卻因疫苗政策紊亂與數量嚴重不足，在染疫恐慌下只能俯身貼地，做出猥瑣行徑，實在令人嘆息。」