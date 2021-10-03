新北市蘆洲區仁愛街內約1350平方公尺公園預定地，過去因產權複雜、地勢低窪淪為停車荒地（公所提供／戴上容新北傳真）

公所表示，用地下方增設滯洪池後，解決積水問題，歷經半年施工，如今已綠美化，預計明年初就可增添遊具。（公所提供／戴上容新北傳真）

新北市蘆洲區仁愛街內約1350平方公尺公園預定地，過去因產權複雜、地勢低窪淪為停車荒地，在地里長吳松標向新北市議員李坤城陳情，李坤城歷經2年多與地主協調，並爭取800萬經費改善；公所表示，用地下方增設滯洪池後，解決積水問題，歷經半年施工，如今已綠美化，預計明年初就可增添遊具。

水湳里長吳松標表示，蘆洲區仁愛街35巷內約1350平方公尺兒一公園用地，是里內最低窪的地區，每遇強降雨總會積水，另因公園用地因產權複雜，有百位地主，市府遲遲未能徵收，淪為無人管理荒地，居民都覺得相當可惜，因此他找上新北市議員李坤城陳情。

新北市議員李坤城表示，歷經2年多大家共同努力，總算將該地簡易綠美化，未來盼能增添兒童遊具，讓孩子快樂遊玩，另外吳松標里長也建議，把公園周邊單調的圍籬彩繪，讓整個環境更活潑、更有幸福感。

蘆洲區公所經建課長張勝傑表示，感謝議員爭取到800萬經費改善公園，公園用地下方增設雨水回收設施，經里長建議，增加澆灌設備，定時可澆灌樹木，大雨時則可以儲水，後續將依照議員、里長建議逐步增添遊具設施，並設立告示牌，預計明年初可完工。