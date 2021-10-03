貢寮澳仔漁港乘充氣艇漏氣 3人受困礁岩獲救

今（3）日中午12時許，溫姓夫婦帶女兒到新北市貢寮區澳仔漁港戲水，乘坐自備的充氣艇划往外灘，到達後發現小艇漏氣，受困在礁岩上無法返回，遂報案求助，經海巡人員協調漁船協助，3人已安然返回。

新北市消防局表示，中午12時許接獲報案，3名民眾受困在距離約500公尺礁石上，無立即危險，經海巡人員協調漁船協助，3名民眾已於12時25分接駁民眾上船，安全將3人送回岸上。