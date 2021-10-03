貢寮澳仔漁港乘充氣艇漏氣 一家3口受困礁岩獲救 13:182021/10/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 溫姓一家3人因充氣艇漏氣，無奈受困礁岩。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貢寮澳仔漁港乘充氣艇漏氣 3人受困礁岩獲救 訂閱影音： 中時新聞網 今（3）日中午12時許，溫姓夫婦帶女兒到新北市貢寮區澳仔漁港戲水，乘坐自備的充氣艇划往外灘，到達後發現小艇漏氣，受困在礁岩上無法返回，遂報案求助，經海巡人員協調漁船協助，3人已安然返回。 新北市消防局表示，中午12時許接獲報案，3名民眾受困在距離約500公尺礁石上，無立即危險，經海巡人員協調漁船協助，3名民眾已於12時25分接駁民眾上船，安全將3人送回岸上。 新北泰山公寓冒惡火 一家5口3人遭燒死2人獲救 泰山公寓惡火3死 僅母女獲救 #3人 #12 #礁岩 #澳仔漁港 #充氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 包商辯假柱子害的 3人各10萬交保 04:102021/10/03 社會新聞 英國鬧油荒 士兵及海外司機助運油 04:102021/10/03 話題觀察 大陸康希諾疫苗 巴西將引進 04:102021/10/03 焦點新聞 最愛亂買的6星座 家中雜物堆成小山 18:142021/10/02 運勢 湯志偉1人飾3角挑戰網軍議題 04:102021/10/02 娛樂新聞 東澳粉鳥林潛水出意外 男子突昏迷溺水身亡 14:002021/10/02 社會 第十輪疫苗開打 明10點預約 3種人有資格 07:332021/10/03 生活 獲亞馬遜和福特力挺 電動車廠Rivian申請IPO 04:102021/10/03 全球財經 第十輪BNT開放3類人先打 上班族怒：又被插隊了 07:382021/10/02 生活 罷昶團體整合！合作衝刺二階連署拚12／18與四大公投同日投票 11:272021/10/03 政治 鍾欣凌三度封后 薛仕凌抱男配奪視帝 04:102021/10/03 焦點要聞 社會熱門新聞 人妻出軌偷生女 尪收入學通知見「從母姓女兒」 崩潰戴6年綠帽 - 社會 婦人過世留5千萬金條子女翻臉搶 銀樓曝：38年來一直買 - 社會 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 迷途汪星人跑派出所「報案」萌樣圈粉 警一招找到主人 - 社會 車頭變形全毀！屏東枋寮物流車逆向撞飼料車 駕駛受困無呼吸心跳 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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