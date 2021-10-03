線上影片串流巨擘網飛（Netflix）的原創韓劇《魷魚遊戲》，以生存遊戲作為題材，開播不到兩周就衝上全球收視排行榜第一名，掀起討論熱潮。台北市議員游淑慧遭指撞臉影集中的木頭人「詭異娃娃」，今（3）日到台中參加刪Q掃街活動時，更被民眾要求拉下口罩，只為了看她是不是真的像劇中的詭異娃娃。

《魷魚遊戲》熱潮吹進政壇，游淑慧遭指與木頭人遊戲中的詭異娃娃外貌相似，她1日在臉書表示，知道一開始是有部份網友要醜化或嘲笑她，但也有很多網友暖心安慰，不過對她來說，只是搞不清楚那裡像，且娃娃其實也還蠻可愛的。

游淑慧遭指像《魷魚遊戲》第一集中出現的木頭人娃娃。（圖／摘自游淑慧臉書）

今日游淑慧到台中參加罷免立委陳柏惟掃街活動，她分享，有些長輩直言，「啊，那個沒水準的，要罷啦」。但平常在自己選區內湖，都被說要再瘦一點，到了台中烏日卻被說太瘦了，甚至還有大姊叫她拿下口罩，想看一眼是否像魷魚遊戲的詭異娃娃。

對於游淑慧被說像是魷魚遊戲的詭異娃娃，同黨北市議員徐巧芯則在臉書表示，「她（娃娃）很強！射死一堆穿綠衣服的人！」且劇中的娃娃會殺人，但游淑慧不會，「游淑慧只會用問政打倒塔綠班」。另外，徐巧芯也敲碗，期待萬聖節看到游淑慧的扮裝。