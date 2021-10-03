鱷魚是所有獵食者中最兇猛的生物之一，牠們除了會用強大的下顎咬住獵物外，甚至還會吞食同類！美國一名男子近日在推特分享一段驚人的影片，一隻體型巨大的鱷魚竟把一隻長約1.8公尺的同類給吞下肚，讓許多網友看完以後都備受衝擊。

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL — Taylor Soper 🤙🏻 (@Soper_TandC) September 30 2021

根據《今日美國》報導，泰勒（Taylor Soper）的父母居住在南卡羅來納州，9月30日他的父親獨自在住家後院，看見不遠處的池塘中，有一隻體型巨大的鱷魚正在吞食自己的同類，嚇得他連忙拿出手機拍攝，並分享給兒子，泰勒預估那條被吃掉的鱷魚體長約為6英尺（約1.8公尺），而且上周末他們一家人也曾在同一個地點，看到這隻鱷魚吞食另一隻體型更小的鱷魚。

網友們看完影片後也都同樣備受衝擊，紛紛留言：「這已經不是你父母的後院了，是這隻鱷魚的」、「是時候幫你的父母找個新房子了」、「如果是我在後院目睹了這一幕，第二天這棟房子就會被掛上『出售』的牌子」、「謝謝你，我晚上要做鱷魚的惡夢了」、「這段影片實在很適合配上《侏儸紀公園》的主題曲」。

據《Field & Stream》介紹，美洲鱷原產於南卡羅來納州，牠們以各種獵物為食，其中最常見的獵物為魚、海龜、小型哺乳類動物、青蛙等，更驚人的是，牠們還會吃掉體型比自己小的鱷魚。

佛羅里達魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）研究人員指出，鱷魚的「自相殘殺」是一種生存機制，有助於維持處於食物鏈頂端大型鱷魚的族群穩定性（Population Stability），其發生率會根據鱷魚的族群密度（Population Density）產生波動，如果鱷魚數量剛好位在可容納範圍的界線上，將有多達15%的年輕鱷魚會被年長鱷魚吃掉。