雲林縣斗南鎮沈阿嬤1家6口擠50年危屋，希望義工團幫助重建圓夢。（張朝欣攝）

雲林縣斗南鎮沈阿嬤1家6口擠50年危屋，希望義工團幫助重建圓夢。（張朝欣攝）

雲林縣斗南鎮61歲沈阿嬤，與兒子、孫女1家6口住在50年歷史的危屋，每天膽戰心驚，希望義工團上個月協助拆屋重建，300餘名義工花費4個工作天，3日完工交屋，危屋化身3房1廳1衛新屋，阿嬤感動流淚「謝謝大家幫我們1家6口圓夢」。

沈阿嬤在雲林縣政府社會處處長林文志、希望義工團義工等人的祝福下，3日與兒孫一起入新厝，新屋占地約24坪，餐廳、廚房、房間一應俱全，看到以往的破舊屋舍，搖身一變成為現代化的溫馨住宅，1家人口除了感動，就只能哽咽連聲道謝。

沈阿嬤的丈夫10年前去世，阿嬤與2兒子、3孫女相依為命，41歲大兒子打零工收入不穩定，2兒子領有身心障礙手冊，3孫女2個就學中，1個年紀還小只有4歲，都很乖巧懂事，但也因此讓阿嬤相當心疼，一直自責沒能給她們1個良好的生活環境。

阿嬤得知希望義工團要幫忙建新屋，經常開心地與孫女們想像日後的美好生活，阿嬤說以後不用擔心「開口笑」屋頂持續擴大、竹管泥牆不斷崩裂，晚上不用再與蚊蟲一起睡覺，還特別叮囑孫女們日後有能力一定要幫忙其他人，才不會對不起大家的一番心意。

林文志表示，新屋雖不大但非常溫馨，客廳有1套舒適的灰色沙發，3個房間讓老中青3代有各自的生活空間，先進的衛浴與廚房設備，為阿嬤1家6口帶來全新的生活體驗，感謝希望義工團的協助，其善行將永傳鄉里。

希望義工團說，此次重建阿嬤新屋，義工們動員300餘人、500餘人次，克服土地鑑界等問題，利用4個工作天合作全力趕工，終於順利在3日正式交屋，做為阿嬤今年重陽節的最佳禮物。