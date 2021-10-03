珠江東西兩岸的聯通問題一直是廣東的痛點，既有的過江通道無法滿足跨珠江口日益增長的客貨運需求。據南方＋報導，近日廣東省政府官網全文發佈《廣東省綜合交通運輸體系“十四五”發展規劃》，指出將加強與港澳交通銜接，廣東將研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用，也迅速衝上微博熱搜。

此外，根據《中國基金報》報導，該《發展規劃》也透露伶仃洋通道的最新進展，在完善跨珠江口通道佈局方面，廣東將研究以鐵路功能為主的伶仃洋通道。

目前，為承接東岸地區特別是深圳地區的優質資源，大陸珠海正加快推進深珠合作示範區建設。截至9月初已有46個深圳產業項目落地珠海高新區，總投資達134億元。

該《發展規劃》更特別提到，建構高效聯通的大灣區快速交通網，將以強化極點聯繫、聯通珠江口兩岸、連接大陸與港澳為重點，建構以高速鐵路、城際鐵路、高等級公路為骨幹的大灣區快速交通網。