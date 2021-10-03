美國好萊塢31歲女星達珂塔強生（Dakota Johnson），近日為宣傳即將上映的新電影《失去的女兒》（The Lost Daughter）前往美國各地積極宣傳，日前才在紐約影展上以性感的鏤空馬甲衣驚豔全場，近日她又再拍到出現在紐約街頭，火辣的穿搭再度吸引路人的目光。

達珂塔強生這幾日連續被媒體拍到出現在紐約各地，今日疑似準備出發前往宣傳活動的她，又被拍到現身紐約街頭，只見她臉上雖戴著太陽眼鏡與黑色口罩，但身上所穿的黑色羽毛洋裝卻格外吸睛；除了腰部及背部全鏤空外，胸前還只剩兩片布遮住重要部位，一側身飽滿雙峰與纖細蠻腰若隱若現十分性感，加上一雙筆直的大長腿，讓路人們經過都忍不住回頭多看兩眼。

網友看到照片則是忍不住留言「拍完50道陰影後，她穿什麼都不在乎了」、「穿這套街拍紅毯一定超好看」、「達妹真是美慘了」、「穿這件真好看，又辣又性感」、「這應該是要去活動的路上」、「穿這樣走在街上一看就是大明星」、「這雙腿跟身材真是絕」、「臉遮成這樣一樣很性感」。

除此之外，達珂塔強生前幾日所穿著西裝造型及高衩連身裙，也同樣受到網友的一致讚賞，尤其是米色的高領開叉連身長裙，側邊高衩到腿根的設計，加上優雅的低盤髮造型，使她舉手投足間都散發出女神魅力，電得網友直呼「太美了」。