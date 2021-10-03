空拍機畫面可看到現場有大量濃煙竄出、火勢相當大。（大湳消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

大湳分隊長李家旻（中）本身有在玩攝影，今年才剛接觸空拍機，目前在銘傳大學推廣進修無人機證照課程。（大湳消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園消防分隊長休假練習空拍機，見山區大火通報立功。（大湳消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

近幾年空拍機普及，應用層面也越來越廣泛，對查看災害也大有助益，桃園市消防局也採購多台空拍機，配發給每個大隊以利救災。一名領有初階空拍機證照的分隊長於休假自主訓練，豈料真遇上山區大火，他直呼「真的很剛好！」，也很開心在及時通報下避免延燒成更大的災害。

大湳分隊長李家旻本身有在玩攝影，今年才剛接觸空拍機，目前在銘傳大學推廣進修無人機證照課程，現已考取初階證照。昨（2日）趁休假期間自主練習空拍機技巧，上午10點多從銘傳大學起飛，豈料看到遠處有大量濃煙，他說，看這濃煙，依專業判斷有火警，往前飛到龜山區幸福社區後山，竟真的遇到山區大火。

空拍機畫面可看到現場有大量濃煙竄出、火勢相當大，然而幸福社區的後山算是較偏僻的山區，所幸李家旻及時撥打119報案。消防局也即刻派遣鄰近分隊到現場進行救災，好在發現時間較早，出動消防人車很快撲滅火勢，並未釀成更大的災害。

消防局第一大隊指出，大隊中有4台空拍機，有20人領有空拍機證照，空拍機多用於二、三級火警或者是山難走失等狀況下。第一大隊大隊長賴志忠表示，科技進步日新月異，藉由資訊工具的操作能有效縮短救災時間，輔助指揮官若能洞悉火場環境，更可以進一步提升火災搶救能力，確保民眾生命安全。