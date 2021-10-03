總統蔡英文今（3）日在臉書發文表示，自己的IG即將突破90萬人追蹤，除感謝大家的鼓勵與建議，也希望能邀請更多臉書上的好朋友一起加入IG。對此，不少網友看了傻眼表示，「看起來這比被挖眼睛的女店員重要」「還有比IG追蹤人數重要的事要做的吧」。

蔡英文表示，這段期間不管是在臉書的留言，或是IG上的陪伴，謝謝大家持續給她鼓勵與建議；而因疫情的關係，最近比較少和大家面對面接觸，並詢問大家有沒有想問的問題，她將拍一支影片回覆大家，也謝謝各位在IG的支持，歡迎大家到IG私訊問題，她會親自回覆。

有網友在PO文下方替蔡英文加油打氣，並說「總統好讚！」「優秀的總統」「這就是台灣，政府施政接受人民在公開的平台監督」；也有人酸說，「行銷比行政重要是吧」「以後選總統看訂閱追蹤數嗎？」「原來蔡總統在意的是IG追蹤人數」「IG治國，世界怎麼跟得上台灣」「國家元首把自己當網紅在經營喔？」

另有人感嘆，「真的好後悔當初投給你」，說要司法改革，結果執政五年還是沒改，「你知道挖眼兇手說他有免死金牌嗎？精神病還是沒法可管嗎？」也有不少網友反映疫苗不足、3+11破口等問題，有人則喊話，「台積電的問題需要妳的幫助」。