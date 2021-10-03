大陸十一國慶長假在各地迎來旅遊高峰同時，酒店預定App「周末酒店」與攜程卻掀起反壟斷紛爭。先是9月底「周末酒店」實名向大陸官方舉報後，引來攜程回應並不存在「2選1」不當行為。但「周末酒店」再度反擊發出最新聲明，指出手中掌握了大量攜程從事「2選1」不正當競爭的事實證據。之前凡是遭遇下架的酒店都會明確告知下架產品的理由就是依據「攜程的要求」。

在周末酒店發佈的《「周末酒店」關於攜程「聲明」之聲明》指出，從2021年3月以來，合作酒店已多次迫於攜程壓力下架在周末酒店App上的合作產品，因此4月向攜程就封殺直接表達不滿和憤慨，但未得到積極反應和致歉。

據TechWeb引述周末酒店聲明指出，自9月30日向大陸市場監督局舉報後，攜程相關人員一直聯繫他們、不斷試圖避重就輕，把封殺行為推到酒店自身營運行為，不僅沒有就封殺行為致歉、回應訴求，還不斷施壓要求撤回舉報。

周末酒店認為，攜程並非如自我標榜的一貫遵紀守法，之前屢見明或暗對同行封殺、脅迫酒店「2選1」，對消費者捆綁銷售和大數據殺熟的報導，也看到已有消費者就大數據殺熟對攜程勝訴的案例。