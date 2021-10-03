為慶祝中華民國110年國慶，並向全世界介紹台灣，外交部特別製作「2021，台灣有你」短片，但卻被山友發現外包廠商以瑞士阿彭策山的畫面，「誤植」為玉山主峰的空拍畫面。國民黨立委林奕華痛批，外交部此舉真的是丟臉丟到國際，犯了低級又不可原諒的錯誤。

林奕華表示，國慶影片是向全世界介紹中華民國，外交部所謂的誤植，但在國際友人眼中卻很可能是盜用。外交部本來是要製作影片行銷台灣，卻反效果向國際傳遞台灣不重視著作權、不重視版權的印象，可謂是大內、外宣踢到鐵板，適得其反。

林奕華以自己過去服務過的雙北教育局為例說，教育局委外製作的影片，一定會特別規定所有的影像必須要有合法版權，甚至要求廠商必須親自拍攝。因此，對於外交部此次委外廠商出包，更感到不可思議。

林奕華指出，從此次「誤植」事件來看，外包廠商很顯然並沒有實際赴玉山主峰空拍，但如果是購買有版權影像怎麼會有錯誤？所以影像來源從何而來？而外交部辦理驗收的審查機制也未曾察覺，才會鬧出此次貽笑國際的笑話。

林奕華呼籲，外交部除了道歉、重上影片等補救措施外，更應該將整個招標案資料完整公開並徹底檢討，讓國人知道此次是哪家廠商出如此荒謬的包？究竟是低成本造成委外廠商誤植，還是廠商原以為是沒人會注意的甜案，卻意外被山友抓包所致？對承包廠商如何追究責任，以及外交部如何保證未來不再發生？

林奕華強調，外交部的國際影片出包，也凸顯台灣的法治教育不足，對原創作品並不尊重，對文化藝術產業也相當不友善。林奕華希望未來由政府帶頭做起，務必要求所有的政府影像製作，除了有版權的基本要求外，最好都能要求原創，以帶動繁榮文化藝術產業。