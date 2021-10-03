民進黨宜蘭縣黨部為備戰2022年選舉，成立選舉對策委員會，會中推派前農委會主委林聰賢擔任召集人，雖然今天（3日）林聰賢對此未多談，僅表示「由黨部回應。」但角逐縣長呼聲最高的宜蘭市長江聰淵等人，認為曾經挑戰現任縣長且成功當選的林聰賢，相當適合為選舉掌舵。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，選對會主要是提供選舉相關對策給執委會，是執委會的意見諮詢單位，林聰賢當過縣長，對宜蘭縣選民結構、議題最為清楚，由他扛起重任「對選舉一定有加分！」

陳俊宇表示，經民進黨中央全代會後，宜蘭縣長人選如落在第一階段公布名單，預計會在明年1月公布，黨內目前除了江聰淵積極爭取外，目前還沒有其他黨員表態爭取選縣長。

江聰淵表示，林聰賢擔任過縣長、農委會主委，行政資歷豐富，2次參選縣長都獲得選民很大的支持，如今他面對現任國民黨籍宜蘭縣長林姿妙，跟林聰賢第一次選縣長時的情況一樣，林聰賢有挑戰現任者的成功經驗，由林來擔任是非常適合。