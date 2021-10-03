法國總統馬克宏據傳發言批評阿爾及利亞，是巴黎繼削減簽證數量之後再度招致阿爾及利亞不悅，阿國總統府今天發聲明宣布召回駐法國大使進行磋商。

法國「世界報」（Le Monde）報導指出，馬克宏（Emmanuel Macron）9月30日會見阿爾及利亞獨立戰爭人物的後裔時，曾針對法國前殖民地阿爾及利亞做出嚴厲評論。

世界報報導指出，馬克宏據傳當時說阿爾及利亞被「軍政體制」宰治，還形容阿爾及利亞的「官方歷史」遭到「全面竄改」。

根據世界報的報導，馬克宏表示這段歷史「並非依據史實」，而是「根據仇恨法國的論述」。報導說，馬克宏有清楚表明，他指的並非是阿爾及利亞整體社會，而是執政菁英。

世界報報導指出，馬克宏據說也曾談及阿爾及利亞當下政局，說阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）「被困在一個極為艱困的體制之中」。

「各位可以看到阿爾及利亞體制很陳腐，被『人民運動』（Hirak）削弱。」法新社報導，人民運動是一個民主運動，2019年曾逼迫執政20年的強人總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）下台。

路透社報導，阿爾及利亞總統府發布聲明說，「數個消息來源指稱馬克宏發表上述談話後，阿爾及利亞明確宣示拒絕外力干預內政」。

阿爾及利亞總統府說，「這些不負責任評論造成一個格外無法接受的局面。面對這樣情況，總統塔布納決定立即召回大使」。

阿爾及利亞總統府聲明並未提供細節，僅說這些話已經傷及為阿爾及利亞爭取獨立、脫離法國殖民統治而戰的烈士。法國當局並未否認馬克宏說過這些話。

聲明說，這些話是「攻擊」這些烈士的名聲，為阿國所不能容忍。

● 簽證爭議

這是阿爾及利亞第二度將駐法大使召回國。上一次發生在2020年5月，用以回應法國媒體播出「人民運動」紀錄片。

阿爾及利亞今天做出舉措之前，與法關係已經很緊繃，因法國9月28日剛宣布大幅削減對阿爾及利亞、摩洛哥和突尼西亞的簽證數量。

巴黎方面認為削減簽證數量有其必要，因為這些國家拒收遭法國遣返的非法移民。

針對巴黎削減簽證數量的決定，阿爾及利亞外交部9月29日已召見法國大使古耶特（Francois Gouyette）並提出「正式抗議」。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101003