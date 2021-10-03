高市府環保局3日在愛河之心舉辦愛河水生態保育環境教育活動，讓學生及民眾了解水色異常變化，大多並非汙染造成，而是因為季節轉換，藻類大量繁殖所致，學生們紛紛表示實地學習讓大家受益良多。（洪浩軒攝）

近期高雄愛河經常發生水色異常變化，導致民眾誤以為是發生嚴重水汙染，高市府環保局3日在愛河之心舉辦愛河水生態保育環境教育活動，讓學生及民眾了解水色異常變化，大多並非汙染造成，而是因為季節轉換，藻類大量繁殖所致，學生們紛紛表示實地學習讓大家受益良多。

民眾時常發現愛河水色有異常變化，向相關單位陳情有水域汙染的問題，但實際上愛河產生變色現象大多並非汙染造成，只是季節轉換過程中，因為天候、溫度及濕度的因素，讓藻類有大量繁殖的狀況，並無毒性，且只要冬季來臨自然會漸漸消失，回歸正常水色，不會對民眾健康造成影響。

愛河沿岸約有50萬市民居住，在高市府各局處齊心推動愛河河川水質改善作為之下，整體水質已有明顯改善，根據水質檢測數據發現，愛河今年1至8月全流域平均河川汙染指數為4.52，相較去年同時期整體改善率達9.1％。

環保局長張瑞琿表示，愛河為高雄重要水域，雖近期藻類繁殖遭民眾誤解陳情水域汙染，但透過環境教育活動，有助於消除民眾的疑慮，並發展為環境教育題材，強化學生對愛河的認識。環保局也會長期監測愛河水質情形，若有不法排放水汙染情形，則會加強查緝嚴懲不貸。

此次愛河水生態保育環境教育活動，環保局特別邀來臺灣濕地保護聯盟講師郭進國解說愛河沿岸生態及藻類生長原因及水色變化成因。此外，也讓學生分組進行「水質檢測」實驗，讓學生了解水質檢測的方式，並讓大小朋友使用顯微鏡近距離觀察藻類型體樣態。

高市龍華國小學生方靖汝表示，此次參加愛河水生態保育環境教育活動讓她受益良多，除了了解愛河的相關故事，也讓她得知愛河會因為不同藻類大量繁殖，而有不同的水色變化，平時在學校只能藉由老師或課本講解學習，相對比較抽象，而實地觀察及親自動手操作相關實驗，有助於更深入了解相關原理。