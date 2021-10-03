台灣基進立委陳柏惟1日在臉書上PO文回顧，指自己剛當選立委時，曾表示會付出兩倍的力量做事。對此，宅神朱學恒忍不住直言，「就來看看他兩倍力量作的質詢到底有多讓人感動吧」，但他發現，陳柏惟日前在立法院質詢時，卻是被行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中「兩倍打臉」。

對於陳柏惟在臉書上PO文回顧，「選上那一天，你們告訴我，這麼多人的期待，我要好好做，我說：『我一定會加倍努力，中央地方都要用兩倍的力量去做』」。朱學恒今(3日)在臉書上表示，那我們就來看看他兩倍力量的質詢到底有多讓人感動吧！

朱學恒在臉書上PO出一段影片的連結，內容是之前陳柏惟在立法院質詢時的情況，由於陳柏惟先前在加購4千萬劑國際疫苗的提案中投下反對票，遭外界質疑阻擋疫苗，於是陳柏惟詢問蘇貞昌，有沒有立委阻擋疫苗？蘇貞昌表示沒有，沒有人跟他說疫苗要怎麼處理，有的話也都是在國會殿堂公開向他指教；之後陳柏惟問陳時中，為何有人打到第三劑疫苗，但有人卻連第一劑都還沒打？陳時中則說，因為現在離第三劑施打的時間還有一段距離。

對此，朱學恒直言，陳柏惟嘗試想讓蘇貞昌替他背書沒擋疫苗，結果失敗；嘗試想證明自己對疫苗高瞻遠矚，大談第三劑疫苗，結果卻被陳時中打臉。朱學恒更說，這什麼都沒達成的兩倍打臉努力，就是這一會期陳柏惟在被國防部長邱國正打臉前的第一次質詢，只可惜大家都沒注意到，錯過了一次笑料。

陳柏惟日前在立法院質詢邱國正時，由於陳柏惟堅持要用台語質詢，並找來口譯人員傳譯，且在質詢過程中，陳柏惟還嗆邱國正「鴨霸」，引發邱國正不滿並反酸「怕陳柏惟聽不懂（國語）」。