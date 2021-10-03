（中央流行疫情指揮中心提供）

戶外戴口罩10/5起鬆綁！ 陳時中公布「2大條件」可不用戴

國內疫情趨緩，防疫指揮官陳時中今宣布口罩新制，10月5日起農林漁牧工作者在空曠處不用戴口罩；民眾前往山林、海濱地區，也可視人流多寡，不用戴口罩。

陳時中表示，因疫情維持穩定，決議放寬戶外戴口罩規定，不過他強調，民眾外出仍要配戴口罩，並保持社交距離，「特定戶外活動，待在空曠處可以不用戴。」

農委會日前反映，有農民抱怨一個人站在田中央，四周幾百公尺都沒人，強制戴口罩很沒道理。陳時中說，這項規定將於10月5日起放寬，農林漁牧者在田間山林工作不用戴，但萬一有人來了，請把口罩戴起來。

另外，若前往山上、海邊活動，原則上也不用戴口罩，但要隨身攜帶，需要時拿出來用。副指揮官陳宗彥透露，4日將針對各行各業提出新的指引，包括宗教部分一併說明。

由於長時間近距離接觸易衍生感染風險，加上有專家不樂見已打兩劑疫苗的人不戴口罩，陳時中說，每項政策改變都會有不同聲音，這次戶外開放是針對相對極端的情況，整體防疫是多重、多層次的，打疫苗、戴口罩、勤洗手並行不悖。