第56屆金鐘獎頒獎典禮於2日舉行，電視劇《斯卡羅》的導演曹瑞原，擔任本屆金鐘獎擔任評審委員會主委，以及金鐘典禮頒獎人，他在頒發最後2個獎項時，向衛福部長陳時中喊話，希望找衛福部來拍片，對此陳時中回應，找羅一鈞比較好。

全球受到新冠肺炎影響，各行各業都遭受到嚴重波及，《斯卡羅》導演曹瑞原昨晚在頒發戲劇節目獎前時，特別向衛福部長陳時中部長喊話，他說「今天各位可以坐在這裡，都是因為你們背後有一個很強很強的TEAM(團隊)，這2年我也想感謝陳時中部長的衛福部，我下次真的很想找他們來拍片」。

陳時中今天回應，非常謝謝，曹導演的善意，「但我們都覺得請羅一鈞比較好啦」。坦言看到曹瑞原這樣說，心中覺得很暖和，至於為何要推薦激管署副署長羅一鈞？他說，因為顏值可看性都比較高，不用問也知道，所以才說要找羅一鈞。

媒體問羅一鈞意願？陳時中代替羅回答，「兼職也要我准才可以」。