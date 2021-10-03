港星梁朝偉被封為「憂鬱男神」，精湛的演技配上那雙埋藏濃郁情感的雙眼，讓他成為超級發電機，不僅受到影迷喜愛，婚前也有過幾段讓人印象深刻的緋聞，但他最終卻與劉嘉玲牽手一生，老婆跟他是截然不同的人，劉嘉玲演過武則天，真實個性也跟角色一樣霸氣，梁朝偉推測也是因為她的個人特質，甘願放下張曼玉，放下一片花叢，情歸劉嘉玲。

梁朝偉出道近40年，除了跟劉嘉玲之外，與張曼玉之間難辨真假的緋聞，讓人最印象深刻，1984年兩人邂逅，當時張曼玉是個年僅19歲的新科港姐，而梁朝偉也不過21歲，他們合拍了青春無敵的《新紮師兄》，不意外傳出緋聞，而1996年，都多添了歷練的兩人，又合作拍了《花樣年華》，王家衛的作品拍攝週期向來很長，這部片更是一拍15個月，飾演情侶的兩人，那段時間朝夕相處，培養出無須言語的默契，盛傳感情早已從戲裡蔓延到戲外。

2000年，《花樣年華》將梁朝偉、張曼玉帶到了坎城影展，而他身旁還帶著女友劉嘉玲，媒體在紅毯上拍到男神左右有兩位女神相伴，但他們在人前坦蕩豪不避嫌，同年冬天，有記者目擊梁朝偉與張曼玉搭上香港到北京的頭等艙，張曼玉將頭輕輕靠在男方肩上，猶如《花樣年華》的重現，多年後記者回憶那一幕，不禁吐露「他們應該是曾經相愛過的」。

梁朝偉當年奪得坎城影帝，身旁有著劉嘉玲(左)與張曼玉。(中時資料照片)

這樣的情況，照理說身為正宮應當介懷甚至勃然大怒，但那就不是劉嘉玲會有的反應，劉嘉玲直率、大方又柔軟的個性，毫無多數女性陰晴不定又善變的模樣，遑論劉嘉玲有著高EQ，從她遭綁架事件到另一半傳緋聞，再大的風雨都驚不倒她，因此劉嘉玲成了深深駐紮在梁朝偉心底的那個唯一。

事實上，對於老公的前任、紅粉知己們，劉嘉玲上節目被問到始終都是大方聊，對於梁朝偉與張曼玉這段，劉嘉玲笑稱女方是一個美麗的故事，更說如果梁朝偉真的喜歡張曼玉，她也會是開心的；某一年，梁朝偉拿下金馬影帝要辦慶功宴，劉嘉玲親自邀了「情敵」曾華倩來派對玩，表示身為梁朝偉女友，她當然開心，「相信偉仔都希望所有朋友為他高興」，事後她與曾華倩一同上節目，曾華倩當她面表示，那天晚上是梁朝偉親自到家樓下接送，問劉嘉玲可知道？劉嘉玲笑回：「當然知道，我是他女友，他什麼都跟我講」，瀟灑掃回去，被讚不靠心機，靠的是「大女人」高級智慧。