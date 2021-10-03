共機侵擾西南空域連續兩天創下單日最多架次紀錄。10月1日是38架次共機擾台，豈料2日39架次。軍方內部官員解讀，針對美軍、國際與台灣，大國鬥而不破，練兵展示，威脅恫嚇。

另清華大學榮譽教授，前空軍副司令張延廷表示，空軍過去兩天侵擾合計77架次，都是以戰機為主，不像以前多是慢速機，戰機為輔，此外，日日與夜間幾度是各飛一半，也是特色，用意是展示其全天候作戰能力，其三，共機去年侵擾300餘次，今年迄今已500餘次，再加上這兩天的77架次，總共飛了超過900架次，確未聞有飛安事件，代表其後勤保障能力，做的不錯。

張延廷說，共機兩天的侵擾，有五個用意，一是對中共而言，其十一國慶沒有重大軍演活動，而派大批戰機飛西南空域，是為十一國慶；二是對國際言，代表其在南海有軍事能力；三是對美方，美兩航空母艦目前在太平，共機動作是作出反應；四是美英澳結盟，現與日本也在軍演，共機動作也是回應；五則是針對台灣。

張延廷說，戰機夜間操演必須靠指管通情，而共軍戰機大批於夜間自西南空域飛到我東部航空識別區邊際，代表其夜間作戰已具空中指管通情能力，可以24小全天候作戰。