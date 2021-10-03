解放軍1日破紀錄出動多數為戰機和轟炸機的38架軍機，在台灣附近舉行晝夜演習。

據《環球時報》2日報導，中方專家說，解放軍這次演習雖然在10月1日中共建政72周年舉行，但卻是例行任務。而這顯示，解放軍正在加強對台備戰，也展現了他們的決心。

台灣國防部1日說，解放軍有18架殲-16、4架蘇（Su）-30，2架轟-6 轟炸機和1架運-8反潛戰機進入西南航空識別區。當天稍後，台灣國防部又說，晚上有10架殲-16，2架轟-6轟炸機和1架空警-500預警機進入西南航空識別區。其中殲-16和轟-6在飛返大陸前，曾繞飛台灣東南空域。

報導指出，這意味解放軍1日在台灣附近的演習中，共出動了38架戰機，打破6月15日所創下的28架紀錄。而香港軍事評論員宋忠平說，解放軍正逐漸擴大在台灣附近演習的規模，而這是正常並例行的。他指出，解放軍需要更多部署，以威懾台灣部隊和外國干預，因此有必要擴大演習規模。

他說，由於戰鬥日夜都可能爆發，因此就算是黑夜，解放軍也必須準備好迎戰，並獲得勝利。他並強調，解放軍夜間戰鬥的能力正大幅提升。此外，他說，解放軍1日的演習展現了保衛國家團結，主權和領土完整的戰力，而這是很務實的慶祝方式。

而在同一天，美國國防部副部長希克絲（Kathleen H. Hicks）告訴華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS），華府正密切觀察台灣的狀況，並說，美國在亞太前線有強大的戰力，以壓制中方對台灣的軍事行動。

然而，《環球時報》強調，專家警告，要是兩岸爆發軍事衝突，美國這「自私的投機主義者」看到無利可圖，可能會撤軍，就像他們在阿富汗一樣。而中方則有充分的手段和強大的戰力，「一勞永逸」地解決台灣問題。