迪士尼經典動畫《小美人魚》中的人魚公主愛麗兒，深受不少影迷喜愛，她身上穿的「貝殼比基尼」想必大家也印象深刻，沒想到日本青森縣陸奧市竟將貝殼比基尼實體化，甚至當作回禮贈品送出，消息一出隨即引爆熱議，不少櫻花妹也加入試穿挑戰，在網路上曬出性感美照，讓人看了臉紅心跳。

事實上，日本為了解決城鄉差距，提出了「故鄉稅」的政策，民眾可以自由選擇自治團體捐款，幫助地方發展，還能用來抵稅，而這項政策最特別之處是，當地政府會回送特色謝禮給捐贈人，互相得益的政策，獲得不少國民支持，而近期最受眾人矚目的故鄉稅贈禮，就屬青森縣陸奧市的「貝殼比基尼」話題性最高。

陸奧市鄰近陸奧灣和津輕海峽，以扇貝養殖和海產食品為主要經濟產業，不過今年8月因為颱風肆虐，造成當地河川氾濫、橋樑沖毀、多處房屋被淹，救災工作如火如荼，為了得到更多募款，陸奧市結合地方特產，使用「帆立貝」製作成獨具一格的比基尼。

此舉果然成功奏效，不僅在國內打響知名度，吸引民眾捐款，網路上也有不少櫻花妹分享試穿美照，甚至也有人貼出日本女星武田久美子早在1989年推出的寫真照片，當時她就曾穿上貝殼比基尼大秀性感身材。

不過也有人認為將貝殼比基尼當作故鄉稅的回禮並不恰當，批評陸奧市是在炒話題，但陸奧市也坦承不諱，並認為如果能藉此吸引更多國人注意也算好事一件。