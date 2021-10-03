台中購物節將於10月10日起跑，台中市政府經發局與逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會合作，2日晚間在逢甲夜市舉辦「美味逢甲 食在攤吃」行銷活動，逛夜市就有機會獲得等同現金的消費抵用券，送出500張抵用券，可於昨、今兩日在逢甲夜市消費使用，吸引民眾參加。

經濟發展局長張峯源表示，防疫期間夜市攤商辛苦了，台中市7月8日宣布夜市有限度解封後，有賴夜市持續落實防疫規定，且隨著民眾防疫觀念的提升，現今除仍維持夜市基本防疫規範外，民眾已能盡情逛夜市。此次邀集青年攤商於活動現場設攤，與逢甲美食結合，激盪更多行銷創意火花。

張峯源指出，此次活動好康眾多，民眾於「台中市政府經濟發展局」粉絲專頁按讚，並於指定貼文按讚留言，活動現場出示手機給工作人員即獲得50元抵用券，於2日及3日連續兩日於逢甲觀光夜市參與活動的攤位直接使用。

為宣傳台中購物節，自由路商圈糕餅業者新太陽堂餅店主委王允伶、陳允寶泉副主委翁羿琦及太陽堂老店協理張秋琴三位「自由女神」也到現場，為現場提供眾多糕餅好禮；活動現場下載購物節APP民眾亦能參加抽獎，抱回iPhone12 mini、三星Galaxy平板電腦、HomePod mini等獎項，為台中購物節暖身。

經發局強調，中央振興券將於10月8日登場，台中購物節則於10月10日起跑，消費者只要登錄發票金額，或掃碼無發票攤商的QRCode，消費金額累計滿500元，即可獲得一組抽獎序號，消費越多、抽中大獎的機會就越高；歡迎大家來台中遊玩、吃美食、晒夜市，將現金、振興券留在台中消費。