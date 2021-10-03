U23世界盃棒球賽於墨西哥奧布雷貢城舉行，哥倫比亞在銅牌戰以5-3奮勇擊敗古巴，這是哥國在世界盃的首面獎牌。因為「紅色閃電」古巴並沒有拿出完整的戰力，事實上他們9月21日剛到達墨西哥就逃跑了6位球員，一周不到又逃了3人，10月3日整個賽事結束後又逃走兩人，總計逃走11人，出國比賽的24人僅剩下13人！

根據美媒ESPN報導，這次逃跑刷新了1996年古巴棒球員在墨西哥的單次逃跑人數紀錄，亦是最大規模的一次運動員逃跑。墨西哥是棒球強國也是美國的鄰國，在逃跑上擁有「地利」，畢竟逃跑的球員主要是想前往美國追尋繁華的棒球夢。

大聯盟裡的古巴名將比比皆是，2019年的美聯新人王艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)即是從古巴逃亡到海地，輾轉登上美國大聯盟圓夢。綽號「古巴野馬」的普伊(Yasiel Puig)歷經4度逃跑失敗，最後從墨西哥脫身。「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)十多年前逃跑失敗遭國家隊禁賽一段時間，後來還是趁著國際賽時從荷蘭逃出。

古巴棒協公開指責美國政府，原先古巴球員有「正常管道」前往美國職棒，但是前任總統唐納川普(Donald Trump)片面撕毀雙方的協議，導致古巴年輕球員「鋌而走險」爆發大規模逃亡。雖然逃跑很多人，古巴隊仍有相當戰力，預賽時以2-1打敗中華隊。下屆U23在明年舉行，主辦地點是台灣，到時候古巴球員要逃亡就沒那麼容易了。