中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國昨天共接種19萬3844劑新冠疫苗，讓第1劑疫苗涵蓋率達到57.44％，劑次人口比來到每百人70.38，但對於外界質疑政府無法掌握莫德納疫苗的到貨時間，衛福部長陳時中表示，相關時程世界各國狀況都一樣，真的是無法掌握到很精確。

儘管我國新冠疫苗第一劑涵蓋率逼近6成，但至今仍有260萬名莫德納孤兒等不到第2劑，讓外界開始質疑為何民間購買的BNT疫苗能準確掌握到貨量與時間，但政府買的莫德納卻不能？

陳時中今天特別說明，我國採購的莫德納疫苗近期將會陸續到貨，然而所有疫苗採購時程大家都一樣，到貨時間都無法掌握到很精確，認為這也是沒辦法的事情。

指揮中心先前指出，我國已向莫德納公司簽訂4105萬劑疫苗的採購合約，其中有605萬劑將在今年底前到貨，但截至目前我國只拿到258萬劑莫德納疫苗，讓許多莫德納孤兒等不到第2劑。

而民間團體自購的1500萬劑BNT疫苗，則在鴻海創辦人郭台銘親自赴歐催貨的動作下承諾周周到貨，穩定的供應量是國內目前能讓青少年接種疫苗的一大關鍵。