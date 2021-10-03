參山處、國台交與台中市旅行業經理人協會共同推出「阿罩霧傳奇音樂饗宴，知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，首發團吸引來自國內各旅行經理人30餘人踩線。（參山處提供／馮惠宜台中傳真）

「阿罩霧傳奇音樂饗宴，知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，內容結合國立台灣交響樂團系列音樂會，搭配導覽霧峰林家宮保第園區、頤圃、台灣音樂文化園區等人文景點。（參山處提供／馮惠宜台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處、國立台灣交響樂團與台中市旅行業經理人協會共同推出「阿罩霧傳奇音樂饗宴，知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，首發團吸引來自國內各旅行經理人30餘人踩線，內容結合國立台灣交響樂團系列音樂會，搭配導覽霧峰林家宮保第園區、頤圃、台灣音樂文化園區等人文景點，邀請遊客體驗霧峰豐富的文化底蘊。

參山處代理處長曹忠猷表示，霧峰人文薈萃、觀光元資源非常豐富，有全台最大的清代官府宅第、聞名世界的霧峰香米與清酒、最高民意殿堂台灣民主議政園區、台灣現代音樂鈴博物館、光復新村、921地震園區…等「全台第一」景點，整個霧峰可說是一個開放的博物館。

曹忠猷也說，霧峰還有首屈一指的國立台灣交響樂團、最先進的數位演奏廳與甫重新整修的台灣音樂文化園區，本次遊程結合高水準的音樂會活動，提供遊客十分有氣質的文化之旅。

國台交團長劉玄詠也說，今年是台灣文化協會成立100週年國台交特委託作曲家潘皇龍創作「文化頌」，以此作品獻給台灣文化協會。本次遊程結合台灣文化協會成立百週年系列演出，讓樂友們欣賞美妙動人樂曲並進入時光隧道，了解霧峰文化歷史脈絡。

台中市旅行業經理人協會理事長鄭育麟表示，本次霧峰遊程結合國台交音樂表演，是一大創舉，更凸顯霧峰的觀光資源是如此得天獨厚，未來可以再進行更多元的包裝。11月14日與12月12日各還有1場遊程，分別搭配「多里安‧威爾森，陳偉茵／樂團會演戲，音樂在作畫」、「水邊的遐想-克里斯蒂安．阿爾明與國臺交」兩場精彩的演出。更多遊程報名資訊與內容，請上「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁查詢。