藍委揚言下週二祭出「文攻」杯葛，立法院長游錫堃表示，要靠問政、質詢把官員問倒才對，且不能怕反質詢，若怕反質詢乾脆就不要質詢。前國民黨青年團總團長呂謦煒質疑，民進黨人似乎連議事規則都搞不清楚，明明「反質詢」本來就不應該出現在議會殿堂！民進黨過去耍官威大搞反質詢，現在居然還以為「反質詢」是理所當然？

呂謦煒表示，行政院遲遲不願面對「3＋11」造成的台灣人民八百餘人死難大破口，在施政報告中還說台灣是「舉世滔滔中的幸福之地」，國民黨因而採取焦土抗爭，誰料執政的民進黨竟然以訕笑態度面對，立法院長游錫堃更說「怕被反質詢就放棄質詢」。民進黨人似乎連議事規則都搞不清楚，明明「反質詢」本來就不應該出現在議會殿堂！

呂謦煒指出，從台北到台南，許多縣市議會都已明文禁止反質詢；《立法院職權行使法》中也有「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外」的條文。民意代表代表著人民的心聲，行政官員不過是人民的奴僕，民進黨過去耍官威大搞反質詢，現在居然還以為「反質詢」是理所當然？

呂謦煒質疑，當國民黨佔領議事廳武鬥杯葛，民進黨與親綠媒體罵國民黨野蠻、怕質詢；當國民黨利用提案「案海戰術」文攻杯葛，民進黨與親綠媒體罵國民黨讓政府空轉虛耗、白領薪水。在民進黨的想像中，民主就是「民進黨做主」，只容我報告，不容你杯葛，只容我執政，不准你反對！天下又豈有這樣的道理？