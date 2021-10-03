1992年主演電影《楊貴妃》的大陸演員周潔，今（3）日8時傳出離世，享壽60歲，導演胡雪樺在微博表示「剛接到來自休斯頓的噩耗，著名舞蹈家演員周潔駕鶴西去。親愛的周潔一路走好！從此天堂有最美的舞蹈。」

僑居美國休斯頓的影視明星、舞蹈家、教育家，周潔曉慧舞蹈學校創始人周潔老師出生1961年12月，是上海歌劇舞劇院國家一級舞蹈演員，大陸當代舞蹈界代表，12歲考進上海歌劇院學館，半年後第一個角色便是女一號 。從15歲起，先後主演了《半屏山》、《鳳鳴岐山》、《小刀會》、《木蘭飄香》等大型民族舞劇。

1983年，她在《火燒圓明園》《垂簾聽政》中塑造的「麗妃」形象引起觀眾的關注。1985年，參演電視劇《奇迹的再現》。1987年，主演電視劇《蘇祿國王與中國皇帝》。1988年出演《聯林珍奇》的女一號素娥。1991年主演電視劇《敦煌夜譚》。1992年周潔主演陳家林導演的電影《楊貴妃》。1993年，該片獲得第16屆大衆電影百花獎最佳故事片。

導演胡雪樺在微博表示「剛接到來自休斯頓的噩耗，著名舞蹈家演員周潔駕鶴西去。」（圖／胡雪樺導演微博）

消息傳出後粉絲無法相信，在導演的微博留言「就是那最美麗的楊貴妃嗎?」、「天香里的女人」、「一代舞后，絕代佳人」、「她真的好美」。