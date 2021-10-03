基隆市204路線公車近日驚傳，車廂後方車體蓋板脫落，導致設備線路裸露在外。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市204路線公車近日驚傳車廂後方車體蓋板脫落，導致設備線路裸露在外，由於車輛行經路線多是山坡段，許多乘客憂心會有安全疑慮。對此，公車處長陳新埤表示，主要是蓋板螺絲鬆脫，已重新鎖上，會請公車司機在上路前特別檢查車輛狀況再行駛。

基隆市議員韓世昱9月29日接獲民眾陳情，對方表示，自己日前搭乘204路線公車時，驚見車輛車體後方蓋板脫落，掉在最後一排座位後方，質疑「這種車還能跑山路嗎」，擔心搭乘會有危險。韓得知後，趕緊向權責單位釐清事發原因，並向市府喊話，要求立即改善，正視公車老舊問題，有必要時，應立即汰換更新。

對此，公車處長陳新埤表示，日前接獲通報後，立即派員前往深美分站查看車輛狀況，初步了解是因為螺絲鬆脫，才會導致蓋板掉落在地板上，人員已將其修復完畢，車輛其他地方並未有受損，未來會要求公車司機務必隨時注意車輛情況，他強調，公車處所屬車輛都有委請修理廠商定期維修、保養檢查，維護行車安全。

公車處指出，今年另有購置新車汰換舊車計畫，目前招標執行中，預計淘汰6輛車齡較高公車，購入6輛全新低地板公車，初估預計明年2月換新，至於更換車輛目前仍在研擬中。

基隆204路線公車從公車總站發車，往基隆地方法院方向行駛，到基隆女中十字路口時，左轉上正信路，行經體育場、崇法街、深澳坑路，最終到市公車深美分站，一路上多為山坡路段，除了司機駕駛技術要好外，公車馬力是否足夠也是重要關鍵，若設備老舊不堪，不免被乘客質疑安全問題。