紀錄片完整記錄棲息在深澳地區的遊隼。（沈錦豐提供）

紀錄片完整記錄棲息在深澳地區的遊隼。（沈錦豐提供）

國內首支遊隼紀錄片「遊隼的故事」，今在府中15新北市紀錄片放映院舉行發表會。（王揚傑攝）

國內首支遊隼紀錄片「遊隼的故事」，今在府中15新北市紀錄片放映院舉行發表會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜頒獎給基隆鳥會、瑞芳導覽協會及台灣猛禽研究會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜頒獎給基隆鳥會、瑞芳導覽協會及台灣猛禽研究會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜頒獎給基隆鳥會、瑞芳導覽協會及台灣猛禽研究會。（王揚傑攝）

10月4日是世界動物日，新北市長侯友宜今（3）日出席全臺首支遊隼紀錄片「遊隼的故事」發表會，他表示，希望透過這部影片，在新北學童的心中撒下生命教育的種子，讓愛不斷延續。遊隼被列為第二級保育類動物，東北角海岸是牠們的重要棲息地，基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐耗時6年拍攝紀錄片，詳載遊隼育雛過程，是部具環境、生態教育的影片。

侯友宜表示，深澳地區的遊隼連續5年都有繁殖成功的紀錄，非常難得，這樣的成果要歸功於公私團體的合作，包含長期投入的基隆鳥會、瑞芳導覽協會及臺灣猛禽研究會，動保處也善盡職責，發揮公權力設定警戒線並結合警力巡邏，各界共同為遊隼創造更友善的棲息地，實踐世界動物日的精神。

片中完整記錄遊隼從求偶到繁殖，從孵化到學飛的過程，同時記載了基隆市野鳥學會及新北市瑞芳導覽協會長期守護遊隼棲地，協助遊隼的救援、醫療，內容有雛鳥不慎落巢致死的不捨，也有幼鳥學飛展翅遨翔的喜悅，有笑、有淚，是部極具生態保育教育意義的影片。

導演沈錦豐表示，基隆鳥會2015年首度在深澳酋長巖發現一對遊隼固定棲息，到2017年才確定繁殖，由於繁殖區在旅遊景點，引起遊客注目，所以向新北市動保處報備將納入管制，同時招募當地志工守護與導覽，在公私團體的合作下，才創造出兼具自然保育、社區參與及生態導覽的多贏局面。

侯友宜表示，新北市每年救援野生動物的件數大約是6000件，也透過多元的方式跟不同的團體合作，讓新北的小朋友們從小培養正確的動保觀念，尊重同樣生長在這片土地的多元生命，讓世界動物日具有更深層的意義。

為感謝民間團體的奉獻，侯友宜今天特頒遊隼紀錄獎、守護獎及醫療獎給基隆鳥會、瑞芳導覽協會及臺灣猛禽研究會。