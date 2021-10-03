溫妮（左）新歌與阿達合作。（哈囉你好工作室提供）

溫妮在《木曜四超玩》表現亮眼被封為「國民女友」，挾帶IG有95萬粉絲追蹤的高人氣，將於10月底發行首張專輯《問題少女》一圓歌唱夢，首波主打歌〈如果時間暫停〉特別找來好友阿達擔任製作人並共同填詞譜曲，由於製作前置期間正逢疫情三級警戒，兩人靠著視訊及線上會議激盪靈感而寫出這首歌，溫妮打趣說：「這首〈如果時間暫停〉是我跟阿達在疫情期間天天雲端見面後一起『生』出了這個『孩子』。」

這首歌不只是在疫情爆發期間「誕生」，一開始最初的寫歌的想法也是拜疫情之賜而催生，原來在疫情爆發後，溫妮跟大多數人一樣工作跟生活都被迫暫停，讓她多出時間思考及沉澱，心中想到未來也許無法遏止疫情繼續蔓延，那麼如果時間能暫停，自己最想做的事會是什麼？溫妮唯一的答案就是「唱歌！要當一名歌手」。問到如果有機會讓時間暫停，最想去什麼地方？溫妮妙答：「小巨蛋！我最終的夢想就是唱進小巨蛋！趁著大家都時間暫停，我想跑上小巨蛋舞台高歌及跳舞，滿足一下當巨星的癮。」

身兼YouTube、主持人的溫妮終於發行個人首張專輯，斜槓多元的她讓導演特別在MV裡融入自己的現實生活，儘管在MV中「一心多用」當YouTuber又扮演歌手，但私底下的溫妮卻自認不是「時間管理大師」，笑說：「其實我是一個一次只能做好一件事的人，無法分心去做其他多餘的工作，因此感覺時間永遠不夠用。」期許未來能當一個成功的時間管理大師。