【愛傳媒Jack Dai專欄】有句話這麼說：「不要聽一個人說什麼，要看他做什麼。」許多人拿這句話作為審視別人真實想法的依據，起先覺得有道理，後來覺得頗不精準。
終究人世間有太多事是我們想要、但堅持做到非常不容易，說了做不到、不代表不想做，如減肥、持續閱讀、持續運動、專情（？）等。
但世上也有許多說了只是自我安慰的話，如某些其實門檻不高的事，卻以非戰之罪、無可奈何之類的話語來解釋。
因此，我覺得更厚道、更精準的版本是：「不要光聽一個人說什麼，也要看他做什麼、怎麼做和做多久。」依此再來判斷他是心有餘而力不足、或是說說場面話的違心之論。
有了足夠長的時間和足夠多的樣本，就能判斷了，基於判斷就能建立認知，遇見前能少點不切實際的期待，遇見後也少點揪心或失望。
人生嘛，得把期待和讓自己失望的機會留給值得的人，理性上效益高，感性上少點傷。
作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。
照片來源：作者臉書。
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