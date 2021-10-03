萬和宮今天發放敬老禮金，現場洋溢著歡喜、溫馨氣氛。（萬和宮提供）

「家有一老、如有一寶！」90多歲的廖繼權、江作秋、陳池、熊杰和幾位耆老，今天到台中市萬和宮領取重陽敬老禮金時見到董事長蕭清杰，老友相見特別開懷歡喜相互打氣鼓勵要把身體照顧好；耆老們更稱讚萬和宮很敬老!很有人情味!

農曆九九重陽將屆，萬和宮敬老不落人後!贈送南屯區1萬9818位65歲以上長者夀麵乙盒，625位90至99歲夀星每人加發3200元禮金；17位年滿100歲以上耆老，今年增為每人1萬元。90至99歲耆老敬老禮金，今明兩天發放。百歲耆老將由董監事前往致贈。

今天上午九點左右，萬和宮一樓事務所聚滿領取敬老禮金的人潮，夀星們多半由晚輩陪同抵達。「恭喜哦!」「恭喜哦!」董事長蕭清杰踏進辦公室，趕忙和大家打招呼，還與在場耆老親切話家常。住在楓樹里94歲的江作秋，看到蕭董事長，高興說：「他擔任南屯區長時，我們就認識了!」稱讚董事長「人很好!」

同樣94歲的陳池，由媳婦陪同領取敬老禮金，見到蕭董事長格外親切，相互祝福「吃百二!」長夀健康。住在大業里，有些重聽的林清槐，佳在旁邊等候晚輩代領，蕭董事長一眼就認出，趨前打招呼：「恭喜哦!你還認識我嗎？」中區郵局副局長退休的林老先生，點頭稱是。

根據南屯區公所統計，區內有「長夀之鄉」的美譽，今年南屯區65歲人口多達19818（包括65至89歲19176人、90至99歲625人、100歲以上17人），分佈全區25里。比去年的18518人，增加1300人。南屯區65歲以上者，豐樂里1730人、南屯里1188人、黎明里1107人為前三位。

17位年滿百歲人瑞，設籍南屯里、豐樂里、春社里、春安里、新生里、永定里、田心里、黎明里、大同里、向心里、大誠里、惠中里及三義里各一人，楓樹里及大興里各兩人。