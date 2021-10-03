想到郵局領紙本振興五倍券的民眾明天上午9點起可上網預約，完成預約才能搶先在10月12至30日到郵局窗口領券，否則就要等到11月1日後才能到現場排隊領取。中華郵政提醒，成功預約的民眾若未在排定的時段內到場，就得重新上網預約，不會上網的長者，郵局提供免付費專線0800-700-199，由專人協助預約。以下是《中時新聞網》整理有關郵局預約、領取五倍券的相關問題，幫助民眾了解。

●要先預約才能領取振興五倍券嗎？

是的，自110年10月12日至10月30日止，僅接受網路預約民眾至郵局領取；11月1日起，視疫情狀況，開放受理未預約民眾領取。

明天上午9點起郵局開放預約紙本五倍券。(中華郵政提供)

●已完成預約一定能領取振興五倍券嗎？

不一定，已綁定數位振興五倍券，含共同綁定，或未符合領券資格者，依規定將無法領取紙本券，相關領取資格請至振興券官網或電洽1988。

●請問要帶什麼到郵局領取振興五倍券？

自110年10月12日至111年4月30日止，領有健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件。

●已經網路預約了，要如何更改預約時間？

直接重新預約即可，重新預約成功後，前筆預約即失效。

●我上次預約5筆證號，但我僅需要修改其中3筆為其他日期，該怎麼辦？

請直接以「我要預約」重新預約該3筆即可，其他2筆預約資料不會更動。

●如果當日已經預約，但沒在預約時段內到場，怎麼辦？

(1)中華郵政110年10月12日至110年10月30日止，僅接受網路預約民眾至郵局領取，若未在預約時段內到場請重新上網預約。

(2) 110年11月1日起，視疫情狀況，開放受理未預約民眾領取，如逾預約時段者，請現場重新抽取號碼牌等候辦理。

●可以預約星光郵局或夜間郵局嗎？

可以。

●我的瀏覽器操作網路預約功能不正常，該如何處理？

瀏覽器為IE 11(不含)以下版本，可能無法支援相關功能，請改用Chrome瀏覽器。

●我不會網路預約，該如何處理？

請撥打免付費專線0800-700-199由專人協助預約。