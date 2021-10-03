美國一名女子穿著緊身牛仔熱褲和剛認識的男生約會，未料隔天就覺得自己的臀部異常刺痛，還長出腫塊，嚇得急忙就醫，然而病情卻越來越嚴重，甚至出現感染性休克，所幸經過7天治療，和一個月休養後，山姆終於恢復健康，只是她再也不敢穿太緊身的衣服了。

根據《BuzzFeed》報導，25歲的珊姆（Sam）來自北卡羅來納州，近日她在TikTok上分享了一段悲慘的遭遇，3年前一件會露出「屁股蛋」的牛仔熱褲非常流行，當時珊姆也買了一件，並穿著它和一名剛認識的男生進行第一次約會，他們花了長達8小時的時間相處，雖然過程十分愉快，但珊姆始終覺得褲子勒得很不舒服，她曾找空檔調整位置，不過短褲卻一直回到原位，她只好勉強忍耐。

沒想到第二天起床，珊姆發現自己臀部和雙腿間被褲子緊緊勒住的地方出現灼熱痛感，到了晚上甚至還起了腫塊，傷口也越來越刺痛，第三天珊姆到醫院求診，起初醫生用抗生素治療，不過卻沒有效果，第四天珊姆就出現感染性休克，她不停顫抖、呼吸困難、走不了路、身體極度疼痛，院方緊急將她送進加護病房，再次檢查後才發現，她已經得了蜂窩性組織炎，且併發敗血症。

當時醫生們都在討論，是否要為她做清創手術，切除部分臀部感染的地方，所幸珊姆在加護病房恢復得還不錯，避免了手術，她在加護病房裡住了4天，又在普通病房住了3天才完全康復出院，並回到家中休養一個月，雖然之後蜂窩性組織炎再度復發，但經過抗生素治療後又順利將病情壓制下來。

紐約市直腸外科方醫生（Carmen Fong）指出，珊姆的病例看起來是由肛裂、肛門廔管（Anal Fistula）所引起的肛門直腸膿腫（Anorectal Abscess），因為她被緊身短褲勒了8小時造成小傷口，給細菌進入皮膚的機會，再加上穿著緊身衣物，會把細菌困在潮濕陰暗的環境中，而這也正好是細菌最喜歡的環境；方醫生還說，任何人都有機會罹患肛門直腸膿腫，若是不及時治療，就會引起後續的嚴重感染。

珊姆透露，自從這件事後她再也不會為了愛美，而穿上太緊身、讓自己不舒服的衣物，但有趣的是，當初那名約會男子聽聞珊姆住院，竟主動來探病、照顧她，如今3年過去，2人已經論及婚嫁，也算是一種因禍得福的美好結局。