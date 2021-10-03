淡水漁人碼頭煙火秀將登場 侯友宜建議這情況需戴口罩 15:182021/10/03 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，放煙火無法保持適當社交距離、人潮擁擠的話，在防疫相關規定上，還是建議大家戴口罩。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水漁人碼頭煙火秀將在9日登場，將連日推出8場次，屆時恐會吸引大量人潮。中央今日也公布海邊、山區空曠地區不強制戴上口罩，外界好奇煙火秀是否可比照辦理。對此，新北市長侯友宜表示，放煙火無法保持適當社交距離、人潮擁擠的話，在防疫相關規定上，還是建議大家戴口罩。如果是海邊空曠地區，可以保持社交距離就按照中央規定。 搶攻疫後經濟 新北旅遊網增VR互動賞北海岸美景 戶外配戴口罩規定將鬆綁 柯文哲：我打2劑疫苗幹嘛戴 #新冠肺炎 #台灣 #煙火秀 #戴口罩 #海邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲「打完兩劑幹嘛戴口罩」 陳時中一句話狠打臉 14:452021/10/02 生活 戴琪將宣布 中國未遵守第一階段貿易協議 04:102021/10/03 焦點新聞 陳時中預告 夜市仍要戴口罩 邊走邊吃不行 04:102021/10/03 焦點要聞 戶外空曠處將免戴口罩？網想起陳時中這「金句」：嚇死人了 09:112021/10/02 政治 高舉戰鬥藍、擁抱九二共識 朱主席強勢回歸 如何獲這6成人認同？ 19:002021/10/02 政治 明宣布口罩放寬措施 陳時中今預告：夜市不能邊走邊吃 10:312021/10/02 生活 野外空曠處戴不戴口罩？ 羅智強曝一狀況要陳時中講清楚：真的會很懷疑 07:542021/10/02 政治 口罩強制令不能放寬！醫憂「敲門磚效應」：鬆綁就煞不住了 19:512021/10/02 生活 飲料界嘉年華 鹽埕奶茶節10月登場 09:542021/10/02 生活 空曠處將可免戴口罩 04:102021/10/02 財經要聞 鹽埕奶茶節登場 商家尋找余文樂 04:102021/10/03 地方新聞 生活熱門新聞 口罩可解脫！陳時中宣布新制 3地方不用戴 - 生活 第十輪疫苗開打 明10點預約 3種人有資格 - 生活 郵局明起預約紙本五倍券 不預約這期間領不到 9大QA看這裡 - 生活 巨鱷張血盆大口吞食1.8公尺同類 20秒驚悚片曝網嚇瘋 - 生活 武陵農場日採20公斤杭菊換食宿 網精算大嘆：根本血汗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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