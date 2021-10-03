新北市淡水漁人碼頭煙火秀將在9日登場，將連日推出8場次，屆時恐會吸引大量人潮。中央今日也公布海邊、山區空曠地區不強制戴上口罩，外界好奇煙火秀是否可比照辦理。對此，新北市長侯友宜表示，放煙火無法保持適當社交距離、人潮擁擠的話，在防疫相關規定上，還是建議大家戴口罩。如果是海邊空曠地區，可以保持社交距離就按照中央規定。