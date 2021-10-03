隨著疫情降溫，星享道酒店旗下的星饗道國際自助餐，10月起重新對外營運，每日全時段開放預約；同時，飯店五倍券優惠將於10/8啟動，無論使用數位或紙本券都全面放大1.2倍，直接一次使用五倍券5千元，除還本贈送5千元抵用券外，還可參加星運星抽獎，最大獎有機會把五倍券放大成20倍。

星享道酒店表示，星饗道國際自助餐由留美主廚陳慶安領軍專業廚藝團隊，集結台、日、中、西、星、馬、泰，提供超過130道美味料理，第四季主打秋蟹，如「越式爆炒鮮蟹」，肥美鮮蟹鮮香過癮。

由於國人偏愛日式料理，星饗道也推出各式手卷、原汁原味的美式壽司卷、日式酸甜果醋鱈魚肝、和風生牛肉，現做日式炸蝦天婦羅及牛肉蘆筍串揚與各式和風炸物；西式冷檯燻鮭魚、啤酒腸，受歡迎的香焙焗烤生蠔、法式紅酒燉牛肉、現煎海大蝦，還有特選美國牛肉的爐烤現切牛排，無限量吃到飽。

為了10月重新營業，星饗道獨家引進智能雞尾酒調酒機，在享受美食的同時，也能自由挑選不同雞尾酒，輕鬆度過歡聚時光。

同時，飯店五倍券優惠也將於10/8啟動，不管使用數位或紙本券都全面放大1.2倍，直接一次使用五倍券5千元，除還本贈送5千元抵用券外，還可參加星運星抽獎，最大獎有機會把五倍券放大成20倍。

此外，為慶祝疫情趨緩，星享道酒店針對壽星推出生日優惠，雙人同行，當月壽星即享半價優惠；4人以上同行，除壽星優惠外，同行友人享9折優惠，每人加贈調酒1杯。若壽星生日當天前來用餐，還準備4吋特製蛋糕，與三五好友齊聚一堂、共度難忘的生日。