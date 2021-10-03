大陸全面推進疫苗接種，大陸抗疫權威、中國工程院院士鍾南山估計，大陸到今年年底，絕大多數人打了疫苗，起碼80％甚至85％以上的民眾完成接種疫苗，大陸就可完全開放。

抗擊疫情仍處進行式，《南方人物周刊 》報導，鐘南山指出，這一次對抗新冠肺炎疫情，非常明確地體現了「健康中國」的理念，其中很重要一部分是醫療衛生的戰略：以健康為主代替以醫療為主，也就是說，對付疾病的最好方法就是健康，具體到政策，就是以預防為主。

他說，這個病現在沒有辦法 （以特效藥） 治療，有一部分患者是比較危重的，真正進行搶救的新方法也不多，最重要的是不要讓大家得病，不要傳染，中國對疫情的處理，就非常成功地體現了以健康為主的「健康中國」理念，疫苗本身也是預防，這個概念在中國始終占主導地位。

為什麽現在還嚴防嚴控？他表示，因為中國老百姓的疫苗接種率還沒有達到80％以上，在這種情況下，預防還是非常重要的。最近發生在福建莆田、廈門 的疫情 ，還是採全方位群防群控，早篩查、早發現病人、早隔離，相信不會太長時間也能被控制，因此新冠疫情暴發到現在為止，中國走的路還是對的。

他又指，長期這樣下去，採取最嚴格的防控方法是不行的，對中國的負擔也很大，但是病毒在變，人們對付它的技術指導思想也在變。什麽時候中國完全可以開放？他說，絕大多數人打了疫苗，「起碼80％甚至85％以上」。