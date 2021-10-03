草屯療養院醫師沈政男痛批，台灣新冠疫苗取得與施打早就是一齣荒謬劇…。（翻攝自沈政男臉書）

高鐵42名員工涉嫌以第七類疫苗施打身分冒充第三類違規接種第二劑莫德納得逞，引發社會譁然；對此，草屯療養院醫師沈政男投書媒體痛批，台灣新冠疫苗取得與施打早就是一齣荒謬劇，國外是打疫苗送房子，台灣卻是為了一支疫苗在拚生死。而對沈政男的批抨，衛福部長陳時中則回應，莫德納會陸續到貨，事實上大家（各國）都一樣時程上沒辦法掌握到很精確。

沈政男投書媒體並在個人臉書以「為了一支疫苗：防疫荒謬劇下的荒唐橋段」為題，直指這些人急著打第二劑是因為打完第一劑成了「莫德納孤兒」，不曉得第二劑何在，只好自力救濟。

他也說，如果莫德納到貨青黃不接，最可行的方案是以BNT充作第二劑來混打，但指揮中心卻優先讓青少年接種第一劑BNT，這在全世界可說絕無僅有。世衛早就建議，應讓高危險群完整接種疫苗以後，行有餘力再讓青少年接種，因為後者重症率極低，台灣卻是反其道而行。

沈政男直指，讓那些人可以投機取巧，原因之一是台灣疫苗施打順序是全世界最複雜，疫苗到貨吞吞吐吐，施打順序又零零落落，當然容易衍生漏洞。就因疫苗政策紊亂與數量嚴重不足，讓優雅的國民做出猥瑣行徑。他也呼籲，效法國外，將施打申請與預約整合成一套系統，用電腦來統一把關，而非交給醫療院所審核，才能減少舞弊。

沈政男認為，台灣疫情穩定下來，是國人配合防疫以非藥物手段圍堵Alpha與Delta變種，目前染疫機會極低，民眾無須因為恐慌而搶打疫苗，並建議在BNT第一劑施打輪過各年齡層後，開放混打，讓疫苗運用更加彈性。