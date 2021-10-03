孫淑媚昨天金鐘星光大道造型被讚「點媽」美呆。（摘自孫淑媚臉書）

孫淑媚的金鐘獎頒獎人造型網友誇逆齡。（摘自孫淑媚臉書）

《天橋上的魔術師》是本屆金鐘獎公廣集團的最大贏家，共榮獲戲劇節目獎、導演獎、最具潛力新人獎等6項大獎。首度入圍金鐘獎的孫淑媚無緣抱回女主角獎，慶功宴上坦然表示：「不曾擁有過就沒什麼好失去，原本以為自己會很難過，但鍾欣凌真的實至名歸，所以這次沒獎不會太難過。」

孫淑媚說，接下來也會繼續推出戲劇作品，強調演戲對她而言意義非凡，因為自己個性比較宅的關係，要透過演戲才能體驗更多人生。她也提到過去參與的戲劇都不是走情愛路線，至今單身的她趁機許願：「期望未來希望能在戲劇裡面談戀愛！」

獲得新人獎肯定的12歲童星李奕樵相當開心，更充滿童真地表示：「跟上學相比，得獎比較開心，因為在學校的快樂比較短暫，得獎可以開心很久很久。」對於獎金的運用自己沒有規劃，不過也直率表示不會請客跟同學分享。

人氣男星朱軒洋與男配角獎擦身而過，但他不因此洩氣，還表示未來遇到好的劇本或角色，自己一定會主動爭取，「就像遇到喜歡的女生一定要主動出擊啊，擺個有魅力的姿態，對方就會被吸引過來了」，他也藉機澄清外傳將要發片的消息，表示目前會專心繼續演戲。