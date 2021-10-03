警方表示，洪姓被害人與親友結伴從北部南下奉天宮進香，在廟前彩券行疑似與人發生口角。（呂妍庭攝）

新港奉天宮前傳砍人事件 行凶嫌犯已落跑

救護車抵達時，男子已坐在路邊，親友則聚在旁邊關心他的傷勢。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港奉天宮前驚傳砍人事件，來自北部的洪姓男子上午在奉天宮廟前大街遭不明人士從背後狂砍數刀，見血受傷送醫急救，而行凶嫌犯已駕車逃逸，警方調查，洪男被砍殺前曾在一家彩券行與人發生糾紛，初步排除是隨機砍人案，目前正在追查嫌犯下落。

嘉義縣消防局中午12點55分獲報，指新港鄉中山路有遊客遭不明人士拿刀追逐，32歲洪姓男子背部、肩膀與雙腳有5至10公分多處刀傷，救護人員抵達，洪男意識清楚，表示不知道追砍他的人是誰，目前已送至嘉義基督教醫院救治中。

警方表示，洪姓被害人與親友結伴從北部南下奉天宮進香，在廟前彩券行疑似與人發生口角，結果遭3人持利器從背後襲擊，另有目擊者指稱，洪男被砍後一路往奉天宮方向狂奔，還與嫌犯在街上扭打，甚至又被砍了幾刀，最後嫌犯火速駕車逃逸。

警方透過監視器，發現嫌疑沿159縣道往雲林縣北港方向逃逸，且車輛是租來的，已通報雲林縣警察局，追蹤嫌犯下落。