嘉義縣新港奉天宮前驚傳砍人事件，來自北部的洪姓男子上午在奉天宮廟前大街遭不明人士從背後狂砍數刀，見血受傷送醫急救，而行凶嫌犯已駕車逃逸，警方調查，洪男被砍殺前曾在一家彩券行與人發生糾紛，初步排除是隨機砍人案，目前正在追查嫌犯下落。
嘉義縣消防局中午12點55分獲報，指新港鄉中山路有遊客遭不明人士拿刀追逐，32歲洪姓男子背部、肩膀與雙腳有5至10公分多處刀傷，救護人員抵達，洪男意識清楚，表示不知道追砍他的人是誰，目前已送至嘉義基督教醫院救治中。
警方表示，洪姓被害人與親友結伴從北部南下奉天宮進香，在廟前彩券行疑似與人發生口角，結果遭3人持利器從背後襲擊，另有目擊者指稱，洪男被砍後一路往奉天宮方向狂奔，還與嫌犯在街上扭打，甚至又被砍了幾刀，最後嫌犯火速駕車逃逸。
警方透過監視器，發現嫌疑沿159縣道往雲林縣北港方向逃逸，且車輛是租來的，已通報雲林縣警察局，追蹤嫌犯下落。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。